Количество жертв жуткого ДТП возле КПВВ "Марьинка" увеличилось

В больнице погиб один из пострадавших в аварии.

В больнице скончался один из пострадавших в смертельном ДТП возле КПВВ "Марьинка". Таким образом количество погибших увеличилось до шести.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, на подъезде к КПВВ "Марьинка" в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, погибли пять человек.

Спасатели отметили, что в Daewoo Lanos погибли 4 человека, в Chevrolet Lacetti - 1 погибший и 3 пострадавших. Пострадавших доставили в больницу, где один из них погиб.