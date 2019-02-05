Количество жертв жуткого ДТП возле КПВВ "Марьинка" увеличилось
17:41, 05 февраля 2019Происшествия
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В больнице погиб один из пострадавших в аварии.
Количество жертв ДТП в Донецкой области выросло до 6 / фото dn.dsns.gov.ua
В больнице скончался один из пострадавших в смертельном ДТП возле КПВВ "Марьинка". Таким образом количество погибших увеличилось до шести.
Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Донецкой области.
Как сообщал УНИАН, на подъезде к КПВВ "Марьинка" в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, погибли пять человек.
Спасатели отметили, что в Daewoo Lanos погибли 4 человека, в Chevrolet Lacetti - 1 погибший и 3 пострадавших. Пострадавших доставили в больницу, где один из них погиб.
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