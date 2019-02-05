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Возле КПВВ «Марьинка» столкнулись две легковушки, пять человек погибли

13:03, 05 февраля 2019
Происшествия
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Возле КПВВ на Донбассе произошло страшное смертельное ДТП / http://vpl.com.ua

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Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту». Отмечается, что в результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли: машина с газобаллонным оборудованием загорелась после аварии, люди сгорели.

В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу.

Предварительная причина ДТП — плохая видимость на дороге из-за тумана.

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Теги: #ДТП#авария#Донецкая область