Возле КПВВ «Марьинка» столкнулись две легковушки, пять человек погибли
13:03, 05 февраля 2019Происшествия
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Одна из машин загорелась после столкновения, люди в ней сгорели.
Возле КПВВ на Донбассе произошло страшное смертельное ДТП / http://vpl.com.ua
На подъезде к КПВВ «Марьинка» в Донецкой области столкнулись автомобили Lanos и Chevrolet, погибли пять человек.
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Об этом сообщает Благотворительный фонд «Право на защиту». Отмечается, что в результате ДТП все четверо пассажиров Lanos погибли: машина с газобаллонным оборудованием загорелась после аварии, люди сгорели.
В Chevrolet выжил водитель и трое пассажиров, одна женщина погибла. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии уже госпитализировали в больницу Курахово. Водителя и еще одного пассажира также доставили в больницу.
Предварительная причина ДТП — плохая видимость на дороге из-за тумана.
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