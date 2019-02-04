Киевские правоохранители разоблачили на Подоле стриптиз-клуб с секс-услугами (фото, видео)

Двое женщин-организаторов вербовали девушек для занятия проституцией, а сами выполняли роль сутенерш.

Правоохранители разоблачили в Киеве деятельность стриптиз-клуба, где женщины оказывали клиентам сексуальные услуги.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, на момент прибытия полицейских в заведении находились шесть девушек. За свои услуги они брали от 1500 гривень, половину из которых отдавали организаторам.

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Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, двое женщин-организаторов вербовали девушек для занятия проституцией, а сами выполняли роль сутенерш.

В клубе и по месту проживания организатора были проведены обыски. Правоохранители изъяли черновые записи, деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, рабочую и рекламную документацию.

Злоумышленниц задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Это - 31-летняя организатор и 35-летняя соорганизатор, которая работала администратором клуба. Последняя уже попадала в поле зрения правоохранителей в 2014 году – тогда она получила условный срок за сутенерство.

Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) УК Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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