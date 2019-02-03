Из-за ДТП временно заблокирована трасса Киев-Чоп

По предварительной информации, травмы получили два человека.

Проезд на трассе Киев-Чоп временно заблокирован из-за ДТП с пострадавшими.

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Об этом в Facebook сообщила руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Екатерина Рыбий.

«Неподалеку Винникивского моста произошла авария между микроавтобусом и грузовиком. В результате аварии водитель и пассажир автомобиля Iveco забрала скорая», - сообщила она.

Рыбий отметила, что в результате аварии водителя и пассажира автомобиля Iveco забрала скорая помощь.

По ее словам, по состоянию на 18 часов патрульные организовали реверсивное движение.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 февраля, в Одессе с автодороги на ж/д пути под поезд «слетела» иномарка, которой управлял пьяный водитель.

Отмечается, что люди в данном ДТП не пострадали.