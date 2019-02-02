В ГСЧС сообщили новые данные о пожаре на складе в Киеве (видео)

Пока что тушение пожара безрезультатно из-за серьезных нарушений противопожарных норм на складе.

В Деснянском районе Киева спасатели продолжают ликвидацию пожара, который возник около полудня в четырехэтажном складском помещении ООО «Адонис Проект» на ул. Красноткацкой, 69.

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Как говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), по состоянию на 20.00 площадь пожара составляет около 10,5 тыс. кв м с общей площадью помещения в 30 тыс. кв м, и уже существует угроза перекидывания огня на соседнее здание.

"По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений площадь пожара уже достигла больших объемов, ведь из-за большой загруженности помещений горючими материалами и отсутствием противопожарных перегородок огонь быстро распространялся. На территории объекта отсутствует наружное противопожарное водоснабжение, поэтому, чтобы обеспечить пожарные автоцистерны водой, пожарным приходилось прокладывать магистральные линии большой протяженности, но даже и в тех пожарных гидрантах давление недостаточное для эффективной ликвидации пожара, также проводится и подвоз воды к месту пожара", - рассказали в ГСЧС.

К тушению пожара присоединились спасатели ГСЧС Киевской области, на месте происшествия работает уже 35 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 137 человек личного состава. Координацию тушения пожара осуществляет начальник Главного управления ГСЧС в Киеве Андрей Ватолин.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Как сообщал УНИАН, пожар произошел сегодня около полудня в складском здании, где хранятся электроинструменты, пластик и картон.