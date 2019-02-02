Застрелил и обезглавил: суд в Одессе начал рассмотрение дела о жестоком убийстве девушки

25-летний злоумышленник убил девушку выстрелом в голову, затем обезглавил жертву, спрятав отрубленную голову в катакомбах.

Киевский районный суд Одессы суд начал рассмотрение дела по обвинению мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве и обезглавливании молодой женщины в феврале 2018 года.

Как сообщили УНИАН в суде, мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства, кражи, незаконного обращения с оружием и причинении телесных повреждений работнику правоохранительного органа.

Сегодня, 1 февраля, в ходе заседания коллегия судей продолжила обвиняемому срок содержания под стражей на 60 суток.

По версии следствия, в феврале 2018 года обвиняемый пришел в гости к своей знакомой, которая проживала в квартире по ул. Средняя, чтобы поздравить ее с прошедшим днем рождения.

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«В квартире между ними начался словесный конфликт, который перерос в драку. Мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в голову потерпевшей. Вследствие выстрела женщина умерла, а обвиняемый скрылся с места происшествия», - рассказали в суде.

При этом вскоре мужчина вернулся в квартиру, чтобы скрыть следы преступления и сымитировать разбойное нападение. Однако не смог извлечь пулю, и отрезал потерпевшей голову, которую забрал с собой в полиэтиленовом пакете.

Кроме того, по версии следствия, злоумышленник похитил деньги и драгоценные украшения на общую сумму почти 170 тыс. грн.

«Отметим, что примерно через неделю мужчину задержали правоохранители. Во время сопровождения он нанес ножевое ранение оперативному работнику в помещении райотдела полиции», - добавили в суде.

Как сообщал УНИАН, вечером 27 февраля 2018 года в Одессе в квартире, расположенной в одном из домов на Молдаванке, было обнаружено обезглавленное тело молодой женщины - Анны Ергиевой, 1989 года рождения. В ночь на 5 марта 25-летний подозреваемый в убийстве был задержан.

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7 марта по ходатайству Одесской местной прокуратуры № 2 подозреваемый был взят под стражу. Ему сообщено о подозрении в умышленном убийстве из корыстных побуждений, разбое и нанесении телесных повреждений полицейскому (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 345 УК Украины). В тот же день голову погибшей обнаружили в катакомбах. В июле дело передали в Киевский райсуд Одессы.