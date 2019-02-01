В Киеве на бульваре Дружбы народов столкнулись семь авто - движение парализовано (фото)

Из восьми полос движения в обе стороны проезжей осталась одна.

Сегодня, 1 февраля, в Киеве произошла масштабная авария с участием сразу семи автомобилей. Инцидент произошел на бульваре Дружбы народов.

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Сначала столкнулись две машины. Другая машина пыталась объехать аварию, однако в нее сзади врезалась еще одна машина. От удара первую отбросило на встречную полосу и уже по цепной реакции всего в ДТП были задействованы семь транспортных средств, передает ТСН.

Пострадавших в аварии, предварительно, нет, однако движение по бульвару парализовано: из 8 полос движения осталась проезжей только одна – в направлении с Левого берега на Правый. В обратном направлении машины пытаются объехать аварию по тротуару. Образовалась большая пробка в обе стороны.

Напомним, в четверг вечером, 31 января, на площади Победы в Киеве произошло масштабное ДТП.