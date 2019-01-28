На Ривненщине в день проведения протестов в колонии нашли мертвым осужденного

Умерший был 1986 года рождения, находился на учете в медицинской части как эпилептик.

В Ривненской области в день проведения протестной акции в Городокской исправительной колонии 28 января нашли мертвым одного из осужденных.

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Об этом сообщил сотрудник Западного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний и пробации Министерства юстиции Украины Мирослав Демкив.

«Сегодня зафиксирована смерть одного из осужденных - его тело обнаружили на лестничной площадке одного из корпусов. Умерший был 1986 года рождения, состоял на учете в медицинской части как эпилептик. Проводиться расследование", - сказал он.

По словам Демкива, 28 января осужденные к ограничению свободы, содержащиеся в Городокском исправительном центре, что в Ривненском районе, объявили о проведении акции протеста и не вышли на работу.

Как утверждают участники акции, администрация учреждения систематически нарушает их права на труд, получение заработанных денег и передвижение в разрешенных законом пределах. Само же руководство центра эти обвинения отвергает и утверждает, что действует исключительно в рамках закона.

«28 января в помещении столовой центра состоялось собрание осужденных с участием руководства центра в присутствии представителей СМИ. Инициаторы акции передали свои требования в письменном виде представителям правоохранителей. Выйдут ли осужденные на работу на следующий день – неизвестно», - отметил Демкив.