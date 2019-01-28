цей матеріал доступний українською

В Днепре на мужчину упала стена, которую он выбивал у себя в квартире (видео)

11:29, 28 января 2019
Происшествия
340 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Каменец-Подольском мужчину придавило железобетонной плитой

Железобетонная плита вдруг накрыла хозяина. Освободить из ловушки его смогли только спасатели, прибывшие на вызов.

Спецоборудованием подняли двухметровую плиту.

32-летний мужчина получил перелом ноги. Он пояснил, что собственными силами хотел сделать перепланировку в доме.

Пострадавшего передали врачам "скорой".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #стена#Днипро