В Днепре на мужчину упала стена, которую он выбивал у себя в квартире (видео)
11:29, 28 января 2019Происшествия
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32-летний мужчина получил перелом ноги.
В Днепре на мужчину упала стена, которую он выбивал у себя в квартире
Неудачный ремонт. В Днепре на мужчину упала стена, которую он выбивал у себя в квартире.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Железобетонная плита вдруг накрыла хозяина. Освободить из ловушки его смогли только спасатели, прибывшие на вызов.
Спецоборудованием подняли двухметровую плиту.
32-летний мужчина получил перелом ноги. Он пояснил, что собственными силами хотел сделать перепланировку в доме.
Пострадавшего передали врачам "скорой".
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