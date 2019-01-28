В Днепре на мужчину упала стена, которую он выбивал у себя в квартире (видео)

32-летний мужчина получил перелом ноги.

Неудачный ремонт. В Днепре на мужчину упала стена, которую он выбивал у себя в квартире.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Железобетонная плита вдруг накрыла хозяина. Освободить из ловушки его смогли только спасатели, прибывшие на вызов.

Спецоборудованием подняли двухметровую плиту.

32-летний мужчина получил перелом ноги. Он пояснил, что собственными силами хотел сделать перепланировку в доме.

Пострадавшего передали врачам "скорой".