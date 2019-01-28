Страшная находка: в Одесской области у заброшенного дома обнаружили человеческий скелет

Человеческие кости находились в неглубокой яме, и были прикрыты тканью. Тело пролежало в земле много времени.

В Одесской области полиция начала расследование по факту обнаружения скелетированного человеческого трупа в поселке Черноморское.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, останки обнаружены в субботу местным жителем в поселке Черноморское Лиманского района.

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«Гражданин, обнаруживший останки возле заброшенного строения, обратился в полицию. Человеческие кости находились в относительно неглубокой яме, и были прикрыты тканью. Судя по всему, тело пролежало в земле много времени», - сообщил представитель главка.

В вышеназванном заброшенном доме оперативно-следственная группа обнаружила следы, похожие на кровь.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Останки направлены на экспертизу. Устанавливаются обстоятельства случившего, личность погибшего, причины смерти и т. д.

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