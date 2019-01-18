Полиция задержала россиянина, который прятал за диваном труп женщины (фото)

Задержанный находился в международном розыске за совершение убийства женщины на территории России.

Полицейские задержали россиянина, который убил в Харькове женщину и спрятал ее труп в арендованной квартире.

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Как сообщает пресс-служба полиции Харьковщины, недавно к полицейским поступила оперативная информация о том, что в городе может находиться человек, который совершил на территории Российской Федерации тяжкое преступление – жестоко убил женщину.

Сотрудники уголовного розыска установили адрес, по которому преступник снял в Харькове жилье и скрывался от следствия. В квартире сотрудники полиции обнаружили тело женщины, которое было завернуто в простыню и находилось за диваном. Ею оказалась 42-летняя жительница Сум, которая приехала в Харьков на заработки.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что лицо, причастное к убийству, выехало за пределы Харькова.

"Благодаря сотрудничеству работников Департамента уголовного розыска, оперативников Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции Харькова 44-летний злоумышленник был задержан в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Сведения о событии были внесены следователем в Единый реестр досудебных расследованы по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения. Согласно украинскому законодательству, злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Ранее УНИАН сообщал, что в Терновском районе Кривого Рога Днепропетровской области местный житель убил гражданина Российской Федерации, нанеся ему 60 ударов ножом.