Во Львове сотрудник Верховной Рады набросился с кулаками на копа – журналист

Инцидент произошел 26 января около 22.00 на кольцевой дороге Львова.

Во Львове руководитель секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Юрий Сорочик избил сотрудника патрульной полиции.

Читайте такжеПод Киевом на парковке супермаркета ограбили нардепа

Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист, член полицейской комиссии патрульной полиции Львовской области, председатель Полицейской комиссии Главного управления Национальной полиции во Львовской области Виктория Балицкая.

Как отмечается в заметке Балицкой, инцидент произошел 26 января около 22.00 на кольцевой дороге Львова.

По ее словам, патрульные остановили автомобиль BMW X5, так как он двигался без включенных фар ближнего света, за рулем автомобиля была женщина, в салоне - ее муж. «По информации источника, пассажир начал агрессивно себя вести, оскорблять патрульных, а затем ударил одного из них кулаком в лицо. Выяснилось, что агрессивный пассажир - Юрий Сорочик является руководителем секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции», - сообщила Балицкая и добавила, что Сорочика задержали и доставили в отдел полиции.

В то же время, по ее словам, пострадавший патрульный с подозрением на черепно-мозговую травму обратился к врачам. «Госслужащий тоже посещал травмпункт с ушибами. Он утверждал, что его избили полицейские. Предполагаю, ушибы получил при задержании», - отметила Балицкая.

Она добавила, что на женщину-водителя BMW X5 составили протокол об административном нарушении.

В патрульной полиции и ГУ Нацполиции во Львовской области инцидент не комментируют.