На Днепропетровщине в детском центре умерла девятилетняя девочка

Во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо.

В субботу, 26 января, в помещении одного из детских центров Каменского Днепропетровской области умерла девятилетняя девочка.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Каменского.

«26 января около 13:00 в полицию Каменского поступило сообщение о том, что в помещении одного из детских центров скончалась 9-летняя девочка», - говорится в сообщении.

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Полицейские выяснили, что во время занятия ребенок внезапно почувствовал себя плохо. На помощь прибыли медики, которые проводили реанимационные мероприятия, однако девочку не удалось спасти. Предварительным осмотром телесных повреждений на теле ребенка не обнаружено.

В настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства смерти девочки.

Как сообщал УНИАН, в Килийском районе Одесской области в ночь на 26 января умер годовалый ребенок.