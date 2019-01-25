В Одессе трижды за сутки "минировали" многоэтажку (видео)

Люди в спешке покидали свои дома и ждали вместе с детьми на улице каждый раз по два с половиной часа, пока специалисты осмотрят дом.

В Одессе трижды за сутки неизвестный по телефону сообщал о взрывчатке в многоэтажке. Читайте такжеВ Днепре "заминировали" три вокзала и метро Об этом говорится в сюжете ТСН. Трижды на место выезжали взрывотехники, спасатели и скорые. Люди в спешке покидали свои дома и ждали вместе с детьми на улице каждый раз по два с половиной часа, пока специалисты осмотрят дом. Сообщения оказались ложными. Ранее в Одессе "заминировали" автостанцию "Привоз" и ж/д вокзал.

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