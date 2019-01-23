В центре Днепра трое парней бросили "коктейль Молотова" в магазин одежды (видео)

Огонь уничтожил одежду и мебель внутри магазина на площади 20 м. кв.

Сегодня, 23 января, в центре Днепра трое парней бросили «коктейль Молотова» в магазин одежды, в результате чего в бутике возник пожар.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС области, в 00:42 к спасателям поступило сообщение о пожаре в торгово-деловом комплексе, расположенном на Екатеринославском бульваре в Шевченковском районе Днепра.

Возгорание возникло на первом этаже шестиэтажного здания в магазине по продаже одежды. Огонь уничтожил товар (одежду) и мебель внутри магазина на площади 20 м. кв. Пожар локализован в 01:01 и ликвидирован в 01:12. Погибших и пострадавших нет. На данный момент причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

По данным «Информатора», в полицию позвонила девушка и сообщила, что трое парней подожгли магазин.

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По словам очевидици, она стояла на улице недалеко от магазина с подругой, в какой-то момент к ним подбежали трое парней со словами «девушки, бегите». После этого неизвестные направились в бутик «Symbol», молотком разбили окно и бросили «коктейль Молотова». После этого парни убежали, а полицейские, прибывшие на место происшествия, вызвали пожарных.

Позже стало известно, что преступники скрылись в сторону улицы Выконкомовской. По предварительным данным, их было трое, и один из них одет в черную куртку. Сейчас правоохранители занимаются поиском злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, 31 декабря в Днепре во время пожара в жилом доме сотрудникик ГСЧС спасли двух человек и десять человек эвакуировали.