Во Львове водитель авто с иностранными номерами сбил насмерть девушку на остановке и скрылся с места ДТП (фото, відео)

Полицейские устанавливают личность водителя-беглеца.

Во Львове водитель легкового автомобиля с иностранными номерами сбил насмерть на 25-летнюю девушку на трамвайной остановке и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, авария произошла около 6.50 в центральной части Львова, на улице Ивана Франко, 68.

Водитель автомобиля BMW с номерами иностранной регистрации на трамвайной остановке совершил наезд на 25-летнюю жительницу Жидачевского района Львовской области, которая от полученных травм скончалась. Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль недалеко от места ДТП.

Полицейские устанавливают личность водителя-беглеца, проводят оперативно-розыскные мероприятия, выясняют обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщает на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта-1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, «произошел автонаезд на трамвайную остановку автомобилем BMW 320CI # KM637T темно-синего цвета под управлением неустановленного водителя». «На остановке была девушка, которая погибла на месте происшествия. Автомобиль обнаружен патрульной полицией в 200 м от места ДТП без водителя. Сейчас устанавливается водитель транспортного средства или информация о нем», - сообщил он.