Пожар в центре Киева локализовали на площади 700 квадратных метров

На месте работают 16 единиц пожарно-спасательной техники.

Пожар в отселенном доме в центре Киева локализован.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в 16.47 пожар в отселенном здании на улице Крещатик, 1/2 был локализован на площади 700 кв. м.

На месте работают 16 единиц пожарно-спасательной техники и 62 работника личного состава.

Как сообщал УНИАН, в Киеве на улице Крещатик, возле гостиницы «Днепр», горит отселенное трехэтажное здание. По данным ГСЧС, здание расположено по адресу Крещатик, 1/2. Информация о пожаре поступила к спасателям в 15.21. В ГСЧС проинформировали, что в результате пожара, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет.