Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры локализован - ГСЧС

Пожар локализован на площади 400 кв. м.

Спасатели локализовали пожар в двухэтажном здании на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.

Об этом говорится в оперативной информации о пожаре на ул. Лаврской (по состоянию на 19.15), обнародованной на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

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"В 19.11 пожар локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщает в Twitter Министерство внутренних дел Украины, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, пожар в недействующем двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры началась около 16.00. Горела крыша здания.