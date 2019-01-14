Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры локализован - ГСЧС
20:06, 14 января 2019Происшествия
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Пожар локализован на площади 400 кв. м.
Спасатели локализовали пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры / фото УНИАН
Спасатели локализовали пожар в двухэтажном здании на территории монастырского комплекса Киево-Печерской лавры.
Об этом говорится в оперативной информации о пожаре на ул. Лаврской (по состоянию на 19.15), обнародованной на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
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"В 19.11 пожар локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.
Как сообщает в Twitter Министерство внутренних дел Украины, жертв и пострадавших в результате пожара нет.
Как сообщал УНИАН, пожар в недействующем двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры началась около 16.00. Горела крыша здания.
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