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Пожар в двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры локализован - ГСЧС

20:06, 14 января 2019
Происшествия
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Спасатели локализовали пожар в здании на территории Киево-Печерской лавры / фото УНИАН

Об этом говорится в оперативной информации о пожаре на ул. Лаврской (по состоянию на 19.15), обнародованной на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

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"В 19.11 пожар локализован на площади 400 кв. м", - говорится в сообщении.

Как сообщает в Twitter Министерство внутренних дел Украины, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщал УНИАН, пожар в недействующем двухэтажном здании на территории Киево-Печерской лавры началась около 16.00. Горела крыша здания.

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Теги: #ГСЧС#Киево-Печерская лавра#Пожар в Киеве