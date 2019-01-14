На Днепропетровщине пенсионерка на глазах у детей убивала бездомных собак - ей вынесли приговор

Свою вину подсудимая пенсионерка признала полностью.

На Днепропетровщине вынесли приговор пенсионерке, которая на глазах у детей убивала бездомных собак.

60-летняя гражданка признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.299 УК Украины (жестокое обращение с животными), сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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Так, событие произошло в августе 2018 года в с. Девладово Софиевского района. Указанная гражданка поместила бездомную собаку в полиэтиленовый мешок и, не реагируя на просьбы детей и взрослых прекратить преступные действия, нанесла не менее пяти ударов мешком о бетонное покрытие дороги, причинив животному несовместимые с жизнью телесные повреждения, после чего выбросила его в яму с мусором.

Через несколько дней обвиняемая повторно совершила умышленное преступление в отношении еще одной бездомной собаки, избив ее до смерти лопатой.

Свою вину подсудимая признала полностью. Обвинение поддерживалось Желтоводской местной прокуратурой.

Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст.75 УК Украины ее освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Ранее в Киевской области активисты совместно с правоохранителями задержали пару догхантеров, которые замучили более 50 животных.