На Киевщине поймали пару догхантеров, которые замучили более 50 животных

Сожители под видом волонтеров забирали домашних животных для дальнейшей перепродажи.

В Киевской области активисты совместно с правоохранителями задержали пару догхантеров, которые замучили более 50 животных.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

«Благодаря неравнодушной позиции зоозащитников и активистов полицейские установили псевдоволонтеров, которые забирали в свои «добрые руки» у их владельцев породистых собак и кошек на передержку, но с особой жестокостью их пытали и убивали», - говорится в сообщении полиции.

Установлено, что сожители под видом волонтеров забирали домашних животных для дальнейшей перепродажи.

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Злоумышленников задержали и передали полиции активисты, когда те перевозили в своем автомобиле уже погибших животных. Событие произошло в селе Сезенков Барышевского района. Сейчас полицейские инициировали проведение соответствующих экспертиз. Погибших кошек и собак передадут ветврачам для установления причин смерти.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое издевательство над животными) Уголовного кодекса Украины, паре сожителей грозит до 8 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Необходимо отметить, что о паре догхантеров сначала стало известно из сообщения активистки Юлии Петренко на информационном портале "Моя Киевщина" в Facebook. По ее данным, псевдоволонтеры Вадим Лобко вместе с Яной Майбородой брали породистых животных и оставляли их у себя для разведения. Жертвами аферистов стали десятки людей. Из приюта, который держали живодеры, активисты вывезли около 50 трупов животных.