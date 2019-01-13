Пожар на химзаводе в Калуше: видео с высоты птичьего полета

К тушению пожара на заводе «Карпатнефтехим» привлекли 90 спасателей и 18 единиц техники.

В сети опубликовано еще одно видео с масштабного пожара на заводе «Карпатнефтехим» в городе Калуш Ивано-Франковской области.

Читайте такжеСпасатели рассказали о причине взрыва в киевском ТРЦ (видео)

Видеоматериалы, вероятно снятые с помощью дрона, опубликовал в Facebook пользователь Владимир Микитин. По его словам, горел теплообменник газораспределения.

Согласно сообщению ГУ ГСЧС области, по состоянию на 8:35 13 января борьба с огнем на заводе продолжается.

Ранее сообщалось, что к тушению пожара на заводе в Калуше привлекли 90 спасателей и 18 единиц техники. Возгорание было локализовано в 23:48 12 января.

«Карпатнефтехим» производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и тому подобное. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и возобновил работу в 2017 году.