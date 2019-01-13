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Пожар на химзаводе в Калуше: видео с высоты птичьего полета

09:13, 13 января 2019
Происшествия
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Пожар на заводе "Карпатнефтехим" сняли с дрона / Facebook - Володимир Микитин

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Видеоматериалы, вероятно снятые с помощью дрона, опубликовал в Facebook пользователь Владимир Микитин. По его словам, горел теплообменник газораспределения.

Согласно сообщению ГУ ГСЧС области, по состоянию на 8:35 13 января борьба с огнем на заводе продолжается. 

Ранее сообщалось, что к тушению пожара на заводе в Калуше привлекли 90 спасателей и 18 единиц техники. Возгорание было локализовано в 23:48 12 января.

«Карпатнефтехим» производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и тому подобное. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и возобновил работу в 2017 году. 

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Теги: #пожар#завод