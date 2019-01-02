В центре Киева ограбили отделение "Приватбанка" - СМИ

Преступники мастерски вывели из строя охранные устройства.

На улице Бассейной в Кеиве неизвестные взломали закрытое отделение "Приватбанка", похитили деньги и скрылись до прибытия правоохранителей.

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Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Отмечается, что преступников не остановила даже охранная сигнализация.

Сигнализация в отделении сработала около 10 часов вечера. Прибывшая полиция охраны и служба безопасности банка увидели поврежденные входные двери со взломанными замками. Также отмычками были взломаны двери в кассовое помещение.

Сумму похищенной наличности пока не подсчитали. По данным источников, работали "профессионалы": охранные устройства были мастерски выведены из строя. Камеры не смогли записать момент кражи.

Подчеркивается, что по словам оперативников такой "нахальной кражи" в Киеве давно не случалось - преступники сумели вынести деньги до приезда охраны на сигнал сработавшей сигнализации.

По краже заведено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК Украины - Кража с проникновением. Сотрудники полиции пытаются разыскать видеозаписи уличных камер системы "Безпечне місто", на которых мог быть зафиксирован маршрут воров.