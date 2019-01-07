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В результате аварии судна в Черном море погибли 4 украинца

15:30, 07 января 2019
Происшествия
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На затонувшем возле Турции судне было 11 украинцев, четверо погибли / фото УНИАН

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в микроблоге Twitter.

По его словам, из 13 членов экипажа грузового судна Volgo Balt 214 11 были гражданами Украины. Он также отметил, что береговая охрана оперативно приняла необходимые меры при крушении сухогруза у берегов Самсуна.

"К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в различные больницы города Самсун", - сообщил посол.

Сибига сообщил, что в Самсун выехал консул Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, у северного побережья Турции произошла авария судна, перевозившего уголь.

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Теги: #Украина#Турция#посол#затонуло судно