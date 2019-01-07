В результате аварии судна в Черном море погибли 4 украинца

Всего на борту Volgo Balt 214 находились 11 граждан Украины.

В результате аварии грузового судна Volgo Balt 214 в Черном море у берегов Турции погибли четверо украинца.

Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига в микроблоге Twitter.

По его словам, из 13 членов экипажа грузового судна Volgo Balt 214 11 были гражданами Украины. Он также отметил, что береговая охрана оперативно приняла необходимые меры при крушении сухогруза у берегов Самсуна.

"К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. Остальные 7 членов экипажа доставлены в различные больницы города Самсун", - сообщил посол.

1/1Туреччина. Сегодня утром у берегов Самсуна через погодные условия затонуло торговое судно.Из 13 членов экипажа 11 были гражданами Украины.Береговой охраной было оперативно приняты надлежащие меры. К сожалению, не удалось спасти 4 наших соотечественников. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 7, 2019

Сибига сообщил, что в Самсун выехал консул Украины.

1/2 Остальные 7 членов экипажа доставлены в разные больницы города Самсун. Пострадавших посетил губернатор провинции, они находятся под надлежащим присмотром. До Самсуна выехал консул. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших и надеемся на скорейшее выздоровление пострадавших — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 7, 2019

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 января, у северного побережья Турции произошла авария судна, перевозившего уголь.