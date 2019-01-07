В Черном море у берегов Турции затонуло судно с украинцами на борту (видео)

Судно подало сигнал бедствия в 148 километрах от турецкой провинции Самсун.

Сегодня, 7 января, в результате аварии судна, перевозившего уголь, у северного побережья Турции погибли два человека, еще четверо пропали без вести.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану и офис местного губернатора.

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Судно под флагом Панамы, которое вышло из российского порта в Азовском море, подало сигнал бедствия в Черном море примерно в 148 километрах от провинции Самсун.

На борту сухогруза находились 13 членов экипажа, в том числе девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и двое россиян.

Семерых членов экипажа удалось спасти, других еще пытаются найти. Согласно сообщению, в операции задействованы самолет, два вертолета и два лодки.

В сети появились видеокадры спасения экипажа судна, затонувшего возле берегов Турции, во время крушения которого погибли шесть человек. Соответствующие видео опубликовали турецкие СМИ.