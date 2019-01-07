В Одесской области задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол

Злоумышленник передан сотрудникам Национальной полиции.

В Одесской области задержан иностранец, разыскиваемый Интерполом за контрабанду. Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, 6 января пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Молдовы, который пытался пересечь границу в пункте пропуска «Долинское». Читайте такжеВ результате ДТП в Запорожской области один человек погиб, еще 5 были травмированы (фото) Отмечается, что по базе данных Интерпола, мужчину разыскивают правоохранительные органы Румынии за контрабандную деятельность. О задержании поставлен в известность дежурный Укрбюро Интерпола (Киев), злоумышленник передан сотрудникам Национальной полиции.

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