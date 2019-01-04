В Ривном полицейский застрелил тибетского мастифа, которого натравили на правоохранителей (видео)

Правоохранители вместе с государственным исполнителем пришли в частный собачий питомник, выполняя решение суда по его демонтажу.

Сегодня в городе Ривне полицейский при исполнении служебных обязанностей применил огнестрельное оружие и застрелил тибетского мастиффа, которого натравила на представителей правоохранительных органов работница собачьего питомника.

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, правоохранители вместе с государственным исполнителем пришли в собачий питомник тибетских мастиффов, который принадлежит частному предпринимателю и расположен на земельном участке Ривненского городского совета, во исполнение решения суда о его демонтаже.

«Для обеспечения порядка во время исполнения решения суда были задействованы работники роты особого назначения. Когда правоохранители зашли на территорию питомника, между ними и его владельцем возник конфликт, в который вмешалась работница питомника, требуя покинуть территорию. Женщина натравила на присутствующих тибетского мастиффа и отпустила его. Один из спецназовцев осуществил предупредительный выстрел вверх из огнестрельного оружия. Это не остановило агрессивную собаку, в результате чего полицейский в соответствии с предоставленными ему полномочиями выстрелил в животное. От полученного ранения мастифф погиб», - утверждают в пресс-службе полиции.

По факту покушения на причинение умышленного телесного повреждения работнику правоохранительного органа при выполнении им служебных обязанностей сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 15, части 3 статьи 345 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Кроме того, полицейские открыли уголовное производство по части 1 статьи 343 УК Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, работника государственной исполнительной службы). Она предусматривает наказание штрафом от пятидесяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до шести месяцев.

Проводятся розыскные мероприятия по установлению злоумышленницы, которая скрылась с места происшествия.

Ранее во Львове сотрудники полиции применили оружие для обезвреживания собаки бойцовской породы, которая покусала своего хозяина и бросалась на наряд правоохранителей, прибывших по вызову.