Во Львове полицейские пристрелили собаку бойцовской породы, которая покусала хозяина и бросалась на правоохранителей

14:14, 02 декабря 2017
Происшествия
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Поскольку собака представляла угрозу жизни и здоровью людей, было принято решение применить оружие на поражение. Назначена экспертиза для установления, не болело ли животное бешенством.

Во Львове полицейские пристрелили собаку бойцовской породы / фото УНИАН

Во Львове работники полиции применили оружие для обезвреживания собаки бойцовской породы, которая покусала своего хозяина и бросалась на наряд полиции, который прибыл по вызову.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, инцидент произошел 1 декабря на ул. Янева во Львове.

В полицию поступило сообщение от львовянина о том, что его собака породы стаффордширский терьер покусала его и представляет угрозу для окружающих. Патрульные полицейские, прибывшие на место, увидели привязанную к столбу собаку бойцовской породы. В то время, когда правоохранители договаривались с учреждениями приюта животных об изъятии собаки, пес сорвался с поводка и стал бросаться на хозяина и работников полиции.

Поскольку собака представляла угрозу жизни и здоровью людей, было принято решение применить оружие на поражение. Назначена экспертиза для установления, не болело ли животное бешенством.

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