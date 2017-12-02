Во Львове полицейские пристрелили собаку бойцовской породы, которая покусала хозяина и бросалась на правоохранителей
Поскольку собака представляла угрозу жизни и здоровью людей, было принято решение применить оружие на поражение. Назначена экспертиза для установления, не болело ли животное бешенством.
Во Львове работники полиции применили оружие для обезвреживания собаки бойцовской породы, которая покусала своего хозяина и бросалась на наряд полиции, который прибыл по вызову.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции области, инцидент произошел 1 декабря на ул. Янева во Львове.
В полицию поступило сообщение от львовянина о том, что его собака породы стаффордширский терьер покусала его и представляет угрозу для окружающих. Патрульные полицейские, прибывшие на место, увидели привязанную к столбу собаку бойцовской породы. В то время, когда правоохранители договаривались с учреждениями приюта животных об изъятии собаки, пес сорвался с поводка и стал бросаться на хозяина и работников полиции.
Поскольку собака представляла угрозу жизни и здоровью людей, было принято решение применить оружие на поражение. Назначена экспертиза для установления, не болело ли животное бешенством.