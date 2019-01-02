В тернопольской многоэтажке взорвалась граната, есть погибший и пострадавшие (фото)

На момент взрыва в комнате находились четыре человека, которые распивали спиртные напитки. Вероятно, взорвалась граната, которую имел при себе один из мужчин.

В Тернополе в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Макаренко погиб мужчина, еще двое госпитализированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, взрыв прогремел около 16:00 в однокомнатной квартире, что на втором этаже дома.

«Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежали еще двое раненных людей. Их доставили в больницу», - говорится в сообщении.

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По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находилось четыре человека.

«Владелец помещения говорит, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался и в результате неосторожного обращения - граната взорвалась», - рассказал Яцух.

Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники.

По сведениям полиции, в результате взрыва утечки газа не произошло. Не повреждены никакие коммуникации. Продолжается следствие.

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