В тернопольской многоэтажке взорвалась граната, есть погибший и пострадавшие (фото)
В Тернополе в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Макаренко погиб мужчина, еще двое госпитализированы.
Как сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, взрыв прогремел около 16:00 в однокомнатной квартире, что на втором этаже дома.
«Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежали еще двое раненных людей. Их доставили в больницу», - говорится в сообщении.
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По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находилось четыре человека.
«Владелец помещения говорит, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался и в результате неосторожного обращения - граната взорвалась», - рассказал Яцух.
Окончательную причину взрыва установит следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники.
По сведениям полиции, в результате взрыва утечки газа не произошло. Не повреждены никакие коммуникации. Продолжается следствие.
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