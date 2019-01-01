Новогодний криминал: в Украине за прошедшие сутки совершено восемь убийств

Полиция уже задержала подозреваемого за убийство семьи в Виннице.

В Украине за прошедшие сутки совершено восемь убийств и еще восемь человек погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Только за сутки с 31 декабря 2018 года было совершено восемь убийств и семь (по последним данным восемь - УНИАН) погибших в ДТП в разных частях нашей страны", - написал он.

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"Чрезвычайно ужасное убийство в Виннице, где зверски была убита целая семья – женщина 1953 г.р., ее невестка, 1987 г.р., дети двух и семи лет. Подозреваемого, близкого родственника, следователи полиции задержали", - отметил Аброськин.

По его словам, в Никополе Днепропетровской области полицейскими за ограбление и убийство 48-летней женщины в течение суток задержали 50-летнего местного жителя.

"Жизнь женщины он оценил в ноутбук и мобильный телефон - это и вся добыча подонка", - отметил Аброськин.

Он сообщил, что в новогоднюю ночь сотрудники полиции Черкасской области установили и задержали подозреваемого в убийстве 27 декабря 52-летнего жителя Киевской области, который работал в управлении Государственного рыбного хозяйства Киева и Киевской области.

"Чтобы скрыть свое преступление, он вывез тело убитого в соседнюю Черкасскую область", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции.

Также Аброськин напомнил о страшном ДТП в Николаевской области, произошедшее уже сегодня, 1 января, в котором погибли восемь человек и еще двое травмированы.