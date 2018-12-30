На Прикарпатье от отравления умер мужчина, еще трое человек госпитализированы

Причина отравления граждан устанавливается.

В селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области от отравления умер мужчина, еще трое человек были госпитализированы.

Об этом сайту 0342.ua сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты населения.

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Сообщение об отравлении четырех человек поступило вчера, 29 декабря, в 05.15. По прибытию было установлено, что с признаками отравления легкой степени и в состоянии алкогольного опьянения в больницу города Ивано-Франковск доставлена 47-летняя женщина. С признаками отравления средней степени тяжести доставлена ее 10-летняя дочь.

Также с признаками отравления средней степени тяжести и в состоянии алкогольного опьянения доставлен 54-летний сожитель, и обнаружено без признаков жизни тело 49-летнего жителя села Лозановка Приморского района Запорожской области.

Причина отравления граждан устанавливается.