В воинской части на Киевщине отравились десятки бойцов

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины обеспечивается контроль проведения служебного расследования по факту заболевания военнослужащих.

В воинской части в Киевской области отравились 20 военнослужащих срочной службы.

Как сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, 4 декабря в 16.30 в медицинский пункт одной из воинских частей, которая дислоцируется в г. Васильков Киевской области, обратились 12 военнослужащих срочной службы с жалобами на боль в желудке, понос, субфебрильную температуру.

Военнослужащим оказана первая медицинская помощь и установлен предварительный диагноз - гастроэнтероколит.

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5 декабря должностными лицами 10-го Регионального санитарно-эпидемиологического управления приняты меры по установлению причин, которые предшествовали данному факту, в частности, отобраны бактериальные смывы, пробы воды и пищи в воинской части, выдано предписание по поводу регистрации случаев острых кишечных инфекций.

6 декабря представителями управления осуществлен выезд в указанную воинскую часть для проведения дополнительных исследований.

Сейчас под наблюдением врачей Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» находятся 20 человек.

Военной прокуратурой Киевского гарнизона Центрального региона Украины обеспечивается контроль по проведению служебного расследования по факту заболевания военнослужащих. По результатам расследования будет осуществлено соответствующее реагирование, а при наличии оснований виновные должностные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Напомним, в июне в киевском Военном институте массово отравились курсанты. Сообщалось о 150 пострадавших.