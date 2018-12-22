Пранкер позвонил митрополиту Епифанию с вопросами о ЛГБТ и «захвате Лавры»

В ПЦУ этот звонок считают атакой российских спецслужб.

Российские спецслужбы пытались совершить информационную провокацию в отношении предстоятеля Православной церкви Украины, Блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины.

Об этом говорится в сообщении Православной церкви Украины в Facebook.

"В течение прошедших дней Блаженнейший Митрополит Епифаний получил много поздравлений, в том числе по телефону. Воспользовавшись этим, российские спецслужбы через так называемых "пранкеров" (лиц, в телефонном разговоре выдают себя за другого) попытались совершить информационную провокацию", - говорится в сообщении.

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Так, вчера митрополит получил звонок от имени председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида Макалистера, который во время разговора начал задавать провокационные вопросы, в частности, о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и другие.

"Митрополит Епифаний высказывал те же мысли, как и во всех публичных выступлениях: Украинская Церковь выступает против насилия и разжигания вражды, она открыта к диалогу; никакого "захвата Лавры" не может быть, а разговоры о "захвате" имеют целью сеять напряжение в обществе. Церковь придерживается библейской позиции, определяя однополые отношения как грех, и это мнение разделяет большинство украинского общества. Также Церковь не вмешивается в политический процесс и не указывает своим прихожанам, каких кандидатов или партии следует поддерживать", - отметили в ПЦУ.

Митрополит Епифаний завершил разговор, заподозрив провокацию.

В ПЦУ обратились к общественности с просьбой не доверять каким-либо сообщением по этому поводу, возникающим в информационном пространстве, поскольку провокаторы могут осуществить монтаж записи, скомпоновав отдельные слова и фразы.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от вселенского патриарха Варфоломея.