Митрополит Епифаний прокомментировал переименование бывшей УПЦ МП

Предстоятель поместной церкви считает, что политического вмешательства не произошло.

Закон Верховной Рады о переименовании религиозных организаций с центром в стране-агрессоре отвечает ожиданиям украинцев.

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" на "1+1" предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний, передает ТСН.

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"Реальность должна соответствовать сути. Каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит", - заявил он. По мнению митрополита, это решение облегчит, а не усложнит ситуацию в отношениях между церквями.

Вместе с тем, владыка заявил, что политическую составляющую данного решения не стоит переоценивать. "Здесь нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство с учетом безопасности", - пояснил он. "Здесь нет никакого вмешательства. Украинский народ этого хотел и ожидал", - добавил митрополит.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управления) которой располагается за пределами Украины в государстве, которое законом признано таким, которое осуществляет военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины (регистрационный номер 5309). За это решение проголосовали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале.

Согласно закону, УПЦ МП может выбрать любой вариант названия, законом установлено только одно ограничение - церковь, которая подчинена государству-оккупанту, не имеет права быть представленной в воинских подразделениях и на линии фронта в воинских частях.