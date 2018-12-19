цей матеріал доступний українською

В Киеве маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево (видео)

07:19, 19 декабря 2018
Происшествия
178 0
Инцидент произошел на улице Булаховского / фото Информатор

Об этом сообщает «Информатор».

Читайте такжеПогоня со стрельбой на Ривненщине: водитель-беглец устроил гонки с полицией (видео)

По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по Булаховского в сторону Палладина, когда на дорогу выбежал пешеход в состоянии алкогольного опьянения. Избежать удара не удалось, и автобус наехал на пешехода, после чего транспортное средство въехало в дерево.

По словам водителя маршрутки, он направлялся в гараж, однако внутри транспортного средства находились пассажиры. В результате аварии пострадал пешеход, водитель и одна из пассажирок.

Кроме того, травму головы получила девочка, однако родители отказались от ее госпитализации. На месте работала патрульная, полиция, медики и следственно-оперативная группа.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#ДТП