В Киеве маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево (видео)

В результате аварии пострадал пешеход, водитель и одна из пассажирок.

В Киеве 18 декабря около 21:40 на улице Академика Булаховского маршрутка с пассажирами сбила пьяного пешехода и влетела в дерево.

Об этом сообщает «Информатор».

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По предварительной информации, автобус с пассажирами ехал по Булаховского в сторону Палладина, когда на дорогу выбежал пешеход в состоянии алкогольного опьянения. Избежать удара не удалось, и автобус наехал на пешехода, после чего транспортное средство въехало в дерево.

По словам водителя маршрутки, он направлялся в гараж, однако внутри транспортного средства находились пассажиры. В результате аварии пострадал пешеход, водитель и одна из пассажирок.

Кроме того, травму головы получила девочка, однако родители отказались от ее госпитализации. На месте работала патрульная, полиция, медики и следственно-оперативная группа.