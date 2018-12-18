На Львовщине похитили 30-килограммовое Евангелие с серебряными гравюрами
10:21, 18 декабря 2018Происшествия
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Полиция начала расследовать похищение старинного Евангелия.
Вор попал в храм, подобрав ключи / http://leopolis.news
В Самборе Львовской области похитили старинное 30-килограммовое Евангелие с серебряными гравюрами.
Об этом сообщает местное издание Zaxid.net.
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Евангелие XVI века похитили из церкви Святителя Павла Конюшкевича в пятницу, 14 декабря.
Как сообщили изданию в отделе коммуникации Нацполиции Львовщины, правоохранители ищут вора. По факту кражи открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 УКУ (кража, соединенная с проникновением в помещение).
Настоятель храма отец Николай Лыско рассказал, что это Евангелие ручной работы, украшенное серебряными гравюрами. Его вес составляет около 30 кг. По словам настоятеля, вор попал в храм, подобрав ключи.
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