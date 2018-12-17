Торецк и соседние населенные пункты остались без воды

По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек.

В Донецкой области города Торецк и Железное, а также поселки Северный и Южный остались без водоснабжения.

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Об этом сообщает ГСЧС утром в понедельник, 17 декабря. Отмечается, что накануне вечером в региональное управление ГСЧС поступила информация об увеличении потерь воды на водопроводе Горловка – Торецк диаметром 900 мм, в результате чего Горловской фильтровальной станции №2 остановлена ​​подача воды по водопроводу.

"Сейчас остановлено централизованное водоснабжение городов Торецкое и Железное, пгт Северный и Южный. По состоянию на 6:00 17 декабря без централизованного водоснабжения остается 42 813 человек", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС в Торецке имеется резервуар питьевой воды объемом 10 тысяч м3, в котором сейчас предполагается 2,5 тысячи м3 питьевой воды. При этом минимальный уровень воды в резервуаре для забора насосными агрегатами составляет 1 тысячу м3.

"При необходимости вода будет подаваться населению почасово с резервуара. В случае отсутствия воды в резервуаре, обеспечение населения водой будет осуществляться путем подвоза автомобилями", – отметили в ведомстве.

Также сегодня планируется установить причину увеличения потерь воды на водопроводе.