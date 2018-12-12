В Киеве дворник обстрелял бездомных (фото)

Пострадавший рассказал, что возле пункта приема вторсырья у него и его приятеля возник конфликт с незнакомцем, который обвинил их в краже.

В Дарницком районе Киева правоохранители задержали дворника, который стрелял в бездомных.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в городе Киеве.

Отмечается, что накануне в полдень в полицию поступило сообщение, что на улице Анны Ахматовой неизвестный из неустановленного оружия ранил бездомного.

"На месте к полицейским обратился потерпевший. Он рассказал, что возле пункта приема вторсырья у него и его приятеля возник конфликт с незнакомцем. По его словам, мужчина начал агрессивно высказываться в их адрес и обвинил в краже. После этого правонарушитель начал брызгать из газового баллончика, а затем достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в потерпевшего", - говорится в сообщении.

С места преступления подозреваемый скрылся. Пострадавшему медики "скорой" оказали необходимую медицинскую помощь, от дальнейшей госпитализации он отказался.

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Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и вскоре задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний уроженец Закарпатской области, который в столице работает дворником. В содеянном он сознался.

Правоохранители в ходе следственных действий изъяли у мужчины пистолет и патроны, которые направили на экспертизу, а также газовый баллончик.

Следственным отделом Дарницкого УП ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.