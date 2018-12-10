В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус (видео)

Никто не пострадал. Лишь одному из пассажиров обожгло верхнюю одежду.

В Харькове на ходу загорелся набитый пассажирами троллейбус.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Люди почувствовали сначала запах дыма внутри салона, потом увидели искры, а затем и открытый огонь. В салоне поднялась паника.

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Водитель остановил троллейбус, высадил людей, а сам полез на крышу отцепить "рога" от контактной сети.

Никто не пострадал. Лишь одному из пассажиров обожгло верхнюю одежду.

Троллейбус тушили спасатели.Огонь быстро ликвидировали.

Из-за этого пожара движение других троллейбусов на маршруте временно было прекращено.