На Закарпатье ночью появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов" (фото)

Председатель Закарпатской ОГА заявил, что борды с изображениями деятелей политической партии «ОВКЗ» является примитивной провокацией российских спецслужб.

Сразу в нескольких районах Закарпатской области сегодня, 20 октября, были замечены рекламные щиты с изображением трех лидеров Общества Венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) и надписью: «Остановим сепаратистов».

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

В частности, такие билборды обнаружили при въезде в Ужгород в селе Минай, а также при въезде в село Гать Береговского района.

Согласно информации, в Закарпатской ОГА отметили, что реклама была поклеена на щиты самовольно ночью.

В свою очередь, председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте заявил, что борды с изображениями деятелей политической партии «ОВКЗ» и антивенгерскими надписями являются примитивной провокацией российских спецслужб.

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«Непосредственных исполнителей провокации сейчас разыскивают правоохранители, но методы и стиль исполнения указывают на то, что это очередная примитивная спецоперация ФСБ, которая уже несколько лет пытается рассорить на Закарпатье украинцев и венгров», - убежден Москаль.

Также мгновенно осудили размещение таких бордов в венгерских организациях Закарпатья, назвав это продолжением антивенгерской кампании в Украине.

Кроме того, посол Украины в Венгрии Любовь Непоп также назвала эти билборды провокацией.