В Харькове пассажирам пришлось толкать «заглохший» на путях трамвай (видео)

На опубликованном в соцсетях видео можно видеть, как обесточенный трамвай толкают около десятка человек.

В Харькове вечером 4 декабря пассажирам трамвая №27 пришлось подтолкнуть его, чтобы он смог продолжить движение после неполадки. Читайте такжеВ Запорожье трамвай протаранил маршрутку – пострадали 5 человек (видео) Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-сообществе «ХС • Харьков». «Сегодня на Студенческой пассажиры запустили трамвай с толкача», - говорится в в сообщении. На видео можно видеть, как обесточенный трамвай толкают около десятка человек. Ранее сообщалось, что в Днепре у трамвая прямо на путях отвалилось колесо.

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