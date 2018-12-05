В Харькове пассажирам пришлось толкать «заглохший» на путях трамвай (видео)
13:52, 05 декабря 2018Происшествия
165 0
На опубликованном в соцсетях видео можно видеть, как обесточенный трамвай толкают около десятка человек.
В Харькове пассажиры "с толкача" завели трамвай / Скриншот - Facebook, ХС • Харьков
В Харькове вечером 4 декабря пассажирам трамвая №27 пришлось подтолкнуть его, чтобы он смог продолжить движение после неполадки.
Читайте такжеВ Запорожье трамвай протаранил маршрутку – пострадали 5 человек (видео)
Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-сообществе «ХС • Харьков».
«Сегодня на Студенческой пассажиры запустили трамвай с толкача», - говорится в в сообщении.
На видео можно видеть, как обесточенный трамвай толкают около десятка человек.
Ранее сообщалось, что в Днепре у трамвая прямо на путях отвалилось колесо.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter