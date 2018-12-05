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В Харькове пассажирам пришлось толкать «заглохший» на путях трамвай (видео)

13:52, 05 декабря 2018
Происшествия
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В Харькове пассажиры "с толкача" завели трамвай / Скриншот - Facebook, ХС • Харьков

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Соответствующее видео было опубликовано в Facebook-сообществе «ХС • Харьков».

«Сегодня на Студенческой пассажиры запустили трамвай с толкача», - говорится в в сообщении.

На видео можно видеть, как обесточенный трамвай толкают около десятка человек.

Ранее сообщалось, что в Днепре у трамвая прямо на путях отвалилось колесо.

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Теги: #Харьков#трамвай