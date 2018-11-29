В Днепре у трамвая прямо на путях отвалилось колесо (фото)

Обошлось без пострадавших, но вагон трамвая был слегка поврежден.

На Амурском мосту в Днепре у трамвая маршрута № 9 прямо на путях отпало колесо, движение электротранспорта было временно заблокировано.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 9:30 утра. Никаких комментариев относительно того, как был поврежден трамвай, сотрудники КП «Днепрэлектротранспорт» не дают.

Отмечается, что обошлось без пострадавших, но вагон трамвая был слегка поврежден. На место прибыла аварийная бригада, которая ставила колесо на место.

Из-за крупногабаритной коммунальной техники на Старом мосту образовалась пробка — колонна машин тянулась до перекрестка улицы Каруны с Мануйловским проспектом.

Ранее сообщалось, что в Киеве у маршрутки на ходу отвалились колеса.