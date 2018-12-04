Одесса стала столицей криминального мира Украины – Аваков

Глава МВД подчеркнул, что в других городах подобных явлений нет.

Одесса стала столицей криминального мира Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Одессе заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«За последние месяцы Одесса превратилась в криминальную столицу. Рейдеры стали неотъемлемой частью Одессы», - сказал Аваков.

Он подчеркнул, что в первый день военного положения была задержана группа из 17 боевиков, которые атаковали одну стройку, в другом месте напали на лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко.

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«Это что уровень самосознания для Одессы? Нет, конечно. Это местная деловая и управленческая элита почему-то посчитала, что такое возможно. Посчитали, что у местных политиков есть две-три бригады боевиков, общественников. При этом настоящие общественники «забиты», в том числе физически», - сказал Аваков.

По его словам, если у главы ОГА Максима Степанова и мэра Одессы нет сил решить данный вопрос, «мы будем им помогать».

Аваков выразил сожаление, что руководству МВД и Генпрокуратуры пришлось приехать с такой миссией, но город ждет ряд неприятных проверок.

«Будут изучены криминальные схемы. Здесь будут работать специалисты из других областей, чтобы не было договорняков», - сказал министр, подчеркнув, что в других городах подобных явлений нет.