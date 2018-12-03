На Кировоградщине в дом участника АТО бросили коктейль Молотова – пострадали дочь и жена
В Кировоградской области в дом участника АТО бросили коктейль Молотова, в результате чего пострадали 5-летняя дочь и жена военнослужащего.
Об этом сообщает волонтер, координатор ГО "Знаменское объединение "Майдан" Наталья Тышкевич на своей странице в Facebook.
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«У нашего побратима, участника АТО из поселка Луковое Знаменского района, Пивторака Николая 30.11.18 случилось горе: ему в дом бросили коктейль Молотова. На то время дома находились жена и 5-летняя доченька», - написала она.
По данным волонтера, в результате инцидента жена получила 40 процентов ожогов тела и находится в реанимации Кропивницкого ожогового центра, а дочка - 10 процентов ожогов и находится в детской областной больнице города Кропивницкого.
Как сообщал УНИАН, 22 октября ночью во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник АТО Михаил Ковальчук.