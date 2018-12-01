В пресс-центре Оперативного командования «Юг» заявили, что военнослужащий будет уволен.

В Одессе задержан военнослужащий, применивший во время конфликта оружие.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Оперативного командования «Юг», ночью 30 ноября военнослужащий «в силу личной недисциплинированности» совершил хулиганские действия, а именно - после словесной перепалки с прохожими совершил несколько выстрелов из пистолета в воздух.

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Отмечается, что военный задержан правоохранительными органами.

«К сожалению, этот случай порочит и подрывает авторитет военнослужащих в обществе. Личный состав воинской части А2393 осуждает преступные действия военнослужащего», - заявили в командовании.

Назначено служебное расследование. Акцентируется, что за совершенное правонарушение военнослужащий будет уволен из рядов Вооруженных сил Украины.