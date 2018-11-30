Полиция задержала пятерых участников нападения на соратников Гриценко в Одессе

По словам главы МВД, в отношении еще 12 человек будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Национальной полиции задержали пятерых участников нападения на соратников лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе.

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил в социальной сети Facebook.

"Нападение на Анатолия Гриценко. Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", - заявил Аваков.

"МВД будут жестко пресекать практику, которую кое-кто пытается ввести в украинском обществе: попытки срыва выступлений кандидатов на выборах, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Независимо от степени оппозиционности политиков к действующей власти", - подчеркнул министр.

"Равные права на политическую деятельность для всех - основа цивилизованной демократии. Каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод", - добавил Аваков.

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Как сообщал УНИАН, 28 ноября в центре Одессы произошло столкновение между сторонниками и противниками лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Во время встречи с одесситами, которая должна была состояться в Приморском районе города, неизвестные забросали яйцами лидера политической партии. В результате между его сторонниками и противниками произошло столкновение.

"По имеющейся информации, во время конфликта его участники использовали против оппонентов газовые баллончики. Противоправные действия пресекли полицейские, которые патрулировали улицы. Они разняли участников конфликта и не допустили его эскалации", - заявили в полиции.

По словам сторонников Гриценко, в тот день была запланирована его встреча в помещении офисного центра "Терминал-42" на улице Ришельевской. Они отмечают, что злоумышленников было 20-30 человек спортивного телосложения в масках. Сначала они преградили путь политику и пытались вручить ему большую тыкву, в который вставили фаллоимитатор. На тыкве была оскорбительная надпись, сделанная с применением ненормативной лексики. Гриценко оттолкнул "подарок", после чего его забросали яйцами.

Затем "титушки" напали на активистов, которые сопровождали Гриценко.