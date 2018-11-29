Отца известного украинского футболиста нашли мертвым - СМИ
16:39, 29 ноября 2018Происшествия
1580 0
На Волыни нашли мертвым отца экс-футболиста киевского "Динамо", пишут СМИ.
Тело мужчины обнаружили на берегу реки / фото УНИАН
В Любешове Волынской области на берегу реки Стоход прохожие нашли мертвым мужчину средних лет.
Читайте такжеВозле столичного метро нашли труп мужчины (фото)
Местные СМИ пишут, что это отец известного украинского футболиста Тараса Михалика. В частности, об этом сообщает Район.іn.uа.
Руководитель оперативной группы полиции, которая там работала, отказался предоставить какие-либо комментарии, но подтвердил, что личность мертвого выяснили - это житель Любешова Владимир Михалик. Причина смерти мужчины пока не известна.
Ранее в Днепре в заброшенном здании вблизи железнодорожного вокзала найден мертвым воин-контрактник; документов при нем не было.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter