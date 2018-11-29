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Отца известного украинского футболиста нашли мертвым - СМИ

16:39, 29 ноября 2018
Происшествия
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Тело мужчины обнаружили на берегу реки / фото УНИАН

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Местные СМИ пишут, что это отец известного украинского футболиста Тараса Михалика. В частности, об этом сообщает Район.іn.uа.

Руководитель оперативной группы полиции, которая там работала, отказался предоставить какие-либо комментарии, но подтвердил, что личность мертвого выяснили - это житель Любешова Владимир Михалик. Причина смерти мужчины пока не известна.

Ранее в Днепре в заброшенном здании вблизи железнодорожного вокзала найден мертвым воин-контрактник; документов при нем не было.

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Теги: #смерть#футболисты