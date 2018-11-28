Забрали деньги и шоколадки: в Харькове подростки в масках обокрали ларек (фото)
18:08, 28 ноября 2018Происшествия
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Спустя пару часов двоих парней в возрасте 13 и 15 лет задержали.
В Харькове группа подростков обокрала ларек / фото facebook.com/kharkiv1654/
В Харькове группа подростков в масках, вооружённые ножом, обокрали киоск в Индустриальном районе города.
По информации главы Нацполиции в Харьковской области Олега Беха, несовершеннолетние нарушители в масках взломали двери и проникли в магазин, передает 057. Подростки забрали почти 2тысячи гривен, а затем скрылись. В группе "Харьков 1654" уточняют, что помимо денег парни украли около десятка шоколадок.
Спустя пару часов двоих парней в возрасте 13 и 15 лет задержали.С ними был еще и 17-летний парень.
Полиция задржала двух мальчиков в возрасте 13 и 15 лет / фото facebook.com/kharkiv1654/
Сейчас с ними работают полицейские. Уже открыто уголовное производство по статье «разбой».
Установлено, что 17-летний парень имеет криминальный опыт, его ждет заслуженное наказание.
Помимо денег парни украли около десятка шоколадок / фото facebook.com/kharkiv1654/
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