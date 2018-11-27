В Житомире активисты облили зеленкой руководителя облуправления Госгеокадастра (видео)
В Житомире общественные активисты облили зеленкой руководителя областного управления Госгеокадастра Сергея Музыченко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил один из участников акции Андрей Полищук, опубликовав соответствующее видео.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций ГУНП в Житомирской области, правоохранители получили информацию о правонарушении, которое имело место в областном управлении Госгеокадастра.
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«В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, правовая квалификация этого происшествия будет определена до конца дня», - отметили в полиции.
Возле здания облуправления участники акции рассказали УНИАН, что имеют претензии к руководству областного управления Госгеокадастра в Житомирской области, поскольку, по их словам, в регионе ненадлежащим образом решаются вопросы выделения земель участникам АТО и ООС. Обстоятельства этого происшествия устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, ранее в Житомире уже проходили акции протеста против руководителей облуправления Госгеокадастра. По официальным данным Житомирской ОГА, в области уже более 8 тысяч участников боевых действий на Донбассе получили разрешения на землю.