На Днепропетровщине у местного жителя изъяли арсенал оружия

Также у злоумышленника были найдены наркотические вещества.

В городе Каменское Днепропетровской области правоохранители изъяли в квартире 42-летнего местного жителя арсенал оружия.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области, сегодня, 23 ноября, в рамках открытого уголовного производства сотрудники Днепровского отделения полиции совместно с работниками местной прокуратуры провели у подозреваемого санкционированный обыск.

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Отмечается, что во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли по месту жительства 42-летнего мужчины четыре гранаты, четыре запала к гранатам, автомат АКС-74У, пистолет ФОРТ-12, пистолет VOLT REN F 912, автомат неизвестного производства, три магазина к автомату и пистолет, штык с винтовки, штык-нож, кортик и более 300 патронов различного калибра.

Также у злоумышленника были найдены наркотические вещества.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый задержан.