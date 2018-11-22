В МЧС РФ утверждают, что движение судоходства не затруднено, жертв и пострадавших нет.

Возле берегов оккупированного Крыма затонула баржа с зерном.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС России.

«На выходе из Керчь-Еникальского канала, севернее мыса Борзовка, на глубине 10 метров, от берега 600 метров восточнее мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина устанавливаются», - говорится в сообщении.

Движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет. Жертв и пострадавших нет.